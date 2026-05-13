吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。長年伸ばしてきた髪をカットしたことを明かした。【写真】長い髪にハサミを入れる吉田弓美子「吉田ヘアドネーションしてきました」と報告し、「数年前にヘアドネーションのお話を必要とされている方から聞いて、自分の髪が誰かのお役に立てるのならばと思い伸ばしていました」と、髪を伸ばしてきた理由についてもつづっている。投稿では、美容室の椅子に座り、鏡越しに撮影したショット