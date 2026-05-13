日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。今月初め、17年ぶりにラウンドしたことをきっかけに、たびたび練習場に通う投稿が続いているが、今回は「旧K-1時代のスタッフ西脇さんのお誘いでゴルフ行ってきました！」と記すと、早くも2回目のラウンドを楽しんだ様子を写真で公開した。【写真】元格闘家と元アイドル、異色の2ショット白のトップスに黒のハーフパンツ、キャッ