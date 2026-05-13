全国の映画館スタッフが“本当に映画館で観てほしい作品”を選出する『第1回映画館大賞（2026年）』授賞式が12日、東京・109シネマズプレミアム新宿で開催され、各部門の受賞作品が発表された。『第1回 映画館大賞』には、988作品の中から李相日監督の『国宝』が選ばれた。【写真一覧】スピーチする『国宝』李相日監督ほか、豪華受賞ゲストが登壇した授賞式の様子本イベントは、映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に