ＮＨＫは１３日、来年１月にドラマ１０「デンジャラス」を放送すると発表した。桐野夏生氏の原作で文豪・谷崎潤一郎を描く作品で、谷崎をオダギリジョーが演じることも発表された。「デンジャラス」は谷崎と谷崎を取り巻く魅惑的な女性達を描いた作品で、脚本は長田育恵氏。主演は吉岡里帆で、谷崎の代表作「細雪」の主人公のモデルとなった重子を演じる。谷崎の妻・松子役は中村ゆり。吉岡は同局を通じ「大仕事が舞い込んで