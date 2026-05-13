記者会見する日本維新の会の藤田共同代表＝13日午後、国会日本維新の会の藤田文武共同代表は13日の記者会見で、来春の統一地方選を巡り、前回選を超える議席獲得を目標にする方針を示した。「前回は時期がずれた地方選も含め、地方議員は820人くらいまでになった。最大議席を超えられるように目指していく」と述べた。藤田氏は、会見に先立つ国会議員団役員会で「（地方議員が）820人ぐらいまでになり、70〜80人が離党した。統