日本バスケットボール協会は１３日、海外チームを国内に招聘（しょうへい）する際に相手国のバスケットボール協会（または連盟）に支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行われていた問題について、オンライン会見を行った。島田慎二会長と渡辺信治事務総長が出席し、島田会長は「こうした事案の発生を許してしまったことを弊協会のトップとして厳粛に受け止めている。ガバナンスの脆弱（ぜいじゃく）さ