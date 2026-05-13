「主婦年金」の縮小が議論されているというニュースを目にし、将来の備えに不安を感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、その仕組みを正確に説明できる人は意外と少ないのかもしれません。そこで今回は、マイナビニュースが実施した「主婦年金(第3号被保険者制度)」に関するアンケートの結果から、見直し論が過熱する一方で「実はよくわかっていない」という、議論の土台にあるリアルな認知実態をご紹介します。主婦年金に