【モデルプレス＝2026/05/13】歌手でタレントの中川翔子が5月12日、自身のInstagramを更新。スイカのロンパースを着た双子の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】双子出産の41歳美人歌手「どっちがどっちだか分からない」スイカロンパース姿の双子◆中川翔子、スイカロンパース姿の双子の姿公開中川は「スイカ 双子 スイカロンパース 最高」とスイカの絵文字とともにつづり、写真を投稿。スイカの背景で中川が双子を両膝に