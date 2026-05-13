メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方では5月16日ごろから30度以上の暑さが予想されています。今やっておきたいのが「エアコンの試運転」です。正しい試運転の方法をメーカーに聞きました。 13日の東海地方は各地で気温が上がり、季節先取りの暑さに。 午後3時までの最高気温は名古屋市で28.5℃、岐阜市は28.9℃、三重県亀山市で28.1℃を観測し、いずれも今季最高となりました。 さらにこの先、名古