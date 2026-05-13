岡山県庁 岡山県は13日、県内に住む女子高校生が腸管出血性大腸菌（O157）に感染したと発表しました。 岡山県によりますと、女子高校生は5月5日から腹痛の症状を訴え、その後、血便や嘔吐があったということです。現在、症状は回復しています。 岡山県は、腸管出血性大腸菌感染症の患者が増えているとして、2026年4月27日に県下全域に注意報を発令しています。