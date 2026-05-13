神奈川県 康華楼｢海老にらまん｣ 6個 1350円 岡山市のデパートに全国の「うまいもの」が集結しています。 岡山市北区の天満屋岡山店で13日、「初夏の全国うまいもの大会」が始まりました。北は北海道から南は沖縄まで、期間中、入れ替わりで70社が出店し、実演などをしながらご当地自慢の「うまいもの」を販売します。 こちらは横浜の上海料理店の「にらまん」です。エビがたっぷり入っています。試食をした