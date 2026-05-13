Daichi Yamamotoが5月13日、ニューシングル「Uber」をリリースした。2023年に自身のレーベル〈Andless〉を立ち上げ、2025年には台湾を含む全9都市を巡るワンマンツアーを成功させたDaichi Yamamoto。EP『Box Of Summer』、アルバム『Secure+』のリリースに加え、数多くの客演参加など、シーン内外で存在感を広げ続けている。「Uber」は、DJ SCRATCH NICEがプロデュースを手がけ、シンガーのさらさを客演に迎えた一曲。有機的なビー