来週21日(木)頃から東北から九州では雨の日が多くなり、「梅雨のはしり」となる所がある見込みです。衣替えや布団干しは、今週末の晴天を利用するとよさそうです。また、大雨シーズンを迎える前に、側溝や雨どいの掃除も済ませておきましょう。明日14日も急な雷雨に注意15日〜17日は晴れる所多い今日13日は、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっており、北日本から西日本のあちらこちらでゲリラ雷雨となっています。大気の