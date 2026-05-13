アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/13営業日時点＝ 上海銅 1.29％ 上海ゴム 1.03％ 大連とうもろこし 0.55％ 大連ポリエチレン 0.19％ 上海重油 0.13％ 上海異形鉄筋 -0.64％ ＊数値は前日比％