ドル買い優勢、ドル円一時１５７．８３レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、総じてドル買いが優勢。ユーロドルが1.1710付近に安値を広げたほか、ポンドドルも1.3522付近まで連れ安。ドル円は足元で高値を157.83付近に更新している。ただ、ドル円の水準は介入警戒領域に入っており、注意は必要。 USD/JPY157.82EUR/USD1.1711GBP/USD1.3525