US1-CC エイム電子は、オーディオ用ケーブル「SHIELDIO」シリーズの新製品として、Type-C端子を採用したUSBケーブル「US1」を5月27日に発売する。Type-C to Type-Cモデル「US1-CC」と、Type-A to Type-Cの「US1-AC」をラインナップする。価格は以下のとおり。 US1-CC US1-CC Type-C to Type-Cモデル(全て税別) US1-CC0050.5m18,000円 US1-CC0101m21,000円 US1-CC0151