俳優の石坂浩二が１３日、本紙にコメント寄せ、４日に老衰のため死去した大野雄二さん（享年８４）を追悼した。１９７６年公開の角川映画第１弾「犬神家の一族」（市川崑監督）では石坂が金田一耕助役で主演し、大野さんが音楽を担当。「『犬神家の一族』でご一緒できたことも、私にとって大変印象深い思い出です。大野さんの音楽が加わることで、作品の空気や世界観がより深く広がっていくのを感じていました。改めて、素晴ら