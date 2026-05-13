◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山田龍聖投手（２５）が見事な火消しを披露した。６回に先発・園田が同点に追いつかれ、なおも１死二、三塁の場面で登板。代打・井上をチェンジアップで空振り三振、石上から１４８キロ直球で見逃し三振を奪うと、マウンド上で雄たけびを上げた。「久しぶりのリリーフだったので緊張しました。（出力を）上げていかなければいけない場面だ