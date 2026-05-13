タレント松田ゆう姫（38）が13日、体調不良から復帰し、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に2週間ぶりに生出演した。6日の放送を体調不良で欠席。番組では2週間ぶりの姿で、MC垣花正から「お帰りなさい」と振られると、「ご心配をおかけして…大丈夫です」と答えた。休養で思わぬ事実も分かったという。「親しい人にしか休むことを言っていなかったんですよ。だから知人から一切、連絡がなかったので、私の知人、