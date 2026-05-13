酒に酔い潰れたバーの従業員の女性に対し性的暴行を加えたなどとして27歳の男が警視庁に逮捕されました。男は客としてバーを訪れ、退店した後、女性が一人になるタイミングを見計らって店に戻り性的暴行を加えたということです。不同意性交と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは東京・世田谷区の飲食店店長、加藤空涼容疑者（27）です。加藤容疑者は3月12日午前10時ごろ、世田谷区内のバーに侵入し酒に酔い潰れた従業員の女性（20代