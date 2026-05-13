回転寿司チェーン・くら寿司は、大阪・関西万博で展開した店舗体験をレガシーとして継承する新店舗「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」を5月14日にオープンする。【写真多数】「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」の内部、万博メニューも復活くら寿司の大阪・関西万博店は、「回転ベルトは、世界を一つに。」のコンセプトのもと、同社史上最大規模となる座席数と回転ベルトを擁した空間で、70ヶ国の代表料理を寿司と共