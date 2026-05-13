皐月賞14着パントルナイーフ（牡3＝木村、父キズナ）はデビュー4戦で騎乗したルメールとコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、キャロットクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄への放牧を挟み、9日に美浦トレセンに帰厩。13日はWコース馬なりで6F80秒8〜1F12秒3をマークした。