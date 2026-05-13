政府が、旧姓の通称使用を拡大する法案について、今の国会への提出を見送る方向で調整に入ったことが分かりました。結婚で姓を変えた人の旧姓の通称使用の拡大をめぐっては、自民・維新両党の連立合意で夫婦同姓の原則などを維持した上で、必要な法案を今年の通常国会に提出し、成立を目指すとしていました。しかし、法案審議が想定される衆参両院の内閣委員会では、今後、日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を創設する