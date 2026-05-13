タレントの神田うの（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。薄毛治療を受けたことを明かした。神田は「AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー」と書き出し、施術中の写真をアップ。「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」と、ひっつめ髪にすることで、生え際に影響が出たことを明かした。そして「毛量多過ぎて梳（す）いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バ