フィギュアスケートの坂本花織選手が記者へまさかの逆質問を繰り出しました。13日、現役引退会見を行った坂本選手は、ミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体共に銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。華麗なスケーティングに加え出来栄え点を加点するほどのジャンプには安定感も備わる坂本選手の演技。自身の武器は一言で何かと尋ねられる