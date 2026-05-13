気象台は、午後4時55分に、大雨警報（浸水害）を鴻巣市、北本市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・鴻巣市、北本市に発表 13日16:55時点南部、北部では、13日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鴻巣市□大雨警報【発表】・浸水13日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量30mm■北本市□大雨警報【発表】・浸水13日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最