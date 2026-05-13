指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組員が、違法薬物を密売した疑いで逮捕されました。鷲頭悠史容疑者（34）は、2024年から2025年にかけて、3回にわたってコカインを譲り渡した疑いなどが持たれています。鷲頭容疑者は、匿名性の高い通信アプリで「東京ウーバー」と名付けた薬物の密売グループチャットを使い、仲間に指示を出していました。このグループは数千万円以上を売り上げていて、アジトなどからは覚せい剤やコカイン