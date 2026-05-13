県は13日、県内の小・中学校合わせて8校8クラスで、1学級の上限35人を超えていたことが判明したと発表しました。クラスの人数超過があったのは、上越市、長岡市、三条市、新発田市、村上市の5市で8校8クラスです。各市を取材したところ超過状況は、以下の通りです。【上越市・1校】・中学校1年の1クラスで人数超過（※人数発表なし）【長岡市・3校】・中学校1年の1クラスで1人超過・小学校2校3年と5年の2クラスで各1人超過【