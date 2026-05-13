濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』の公開を記念して、「濱口竜介監督特集上映《突然、偶然、必然》」が5月22日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、6月5日よりシモキタ-エキマエ-シネマ K2、神保町シネマリス、京都出町座で開催されることが決定した。 参考：濱口竜介による謎めいた一作『悪は存在しない』を解説観客を混乱させる結末の狙いとは カンヌ、ベルリン、ヴェネチアの三大映画祭を制覇し、『ドライ