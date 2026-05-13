日本製鉄は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆円（前期比９．３％増）、事業利益予想は５３００億円（同３．１％増）、最終利益予想は２２００億円（前期は１７１億５８００万円）とした。 事業利益はＵＳスチールがシナジーを中心とする収益改善施策の効果発揮により大幅増益となることで、在庫評価差などのマイナス影響