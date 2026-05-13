１．ザ・ウィークエンドに共感する女性たち 2025年8月21日、エイベル・テスファイが自らの分身である “ザ・ウィークエンド”を葬るためのAfter Hours til Dawnツアーのアトランタ公演に私はいた。その日は夕方から激しい雨が降り、残念ながらショーの最後を締めくくる豪華な花火を見ることはできなかったのだけれど、アトランタ出身のPlayboi Carti に加えてFutureまでゲストで登場したメルセデス・ベ