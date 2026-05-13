JR東海によりますと、車が橋桁に衝突したという情報があったため、乙川駅～半田駅間で運転を見合わせているということです（13日午後5時現在）。 【写真を見る】【交通情報】JR武豊線 車が橋桁に衝突か 一部区間で運転見合わせ（13日午後5時現在）