きょう昼ごろ、山形県中山町でワンボックスカーが交通標識に衝突する事故があり、運転していた６０代の男性が死亡しました。 【画像】事故現場 現場にはブレーキ痕がなく、警察が病死の可能性も含め調べています。 警察によりますと、きょう午前１１時半ごろ、中山町小塩の国道４５８号でワンボックスカーが道路わきの交通標識に衝突したということです。 この事故で、ワンボックスカーを運転していた