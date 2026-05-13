2026年、止まらない物価高と光熱費の高騰が家計を圧迫している。40代などの現役世代にとっては、住宅ローンや教育費に加え、将来への備えも重なり、毎月の支出は増える一方だ。中でも見過ごせないのが、家庭の消費電力の約3割を占めるとされる「エアコン」の電気代。そこで、今日からすぐ実践できる節約術と、省エネ性能の高い機種への買い替え効果を、具体的な数字を交えて解説する。●簡単にできるエアコン節約術もうすぐ本