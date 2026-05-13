スウェーデンサッカー協会は現地５月12日、北中米ワールドカップで日本とも対戦するスウェーデン代表メンバー26人を発表した。現地メディア『Fotbollskanalen』によれば、チームを率いるグレアム・ポッター監督が、選外となったバルセロナのFWルーニー・バルドグジとフランクフルトのMFヒューゴ・ラーションに言及した。先日にラ・リーガ制覇を決めたバルセロナでプレーする20歳の前者は、今季ここまでの19試合に出場し、１