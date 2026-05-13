【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松任谷由実が、5月17日・24日に放送されるMISIAのレギュラーラジオ番組『MISIA 星空のラジオ ～Sunday Sunset～』（NHK-FM）にゲスト出演することが発表された。 ■MISIAならではの“ユーミン楽曲考察”にユーミンも歓喜 MISIAがデビューした1998年以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきたふたり。3月からNHK総合で放送中の