三重交通グループホールディングス [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.6％増の96.7億円に伸びたが、27年3月期は前期比10.1％減の87億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の15.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3