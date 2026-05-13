梅乃宿酒造 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:45)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の経常利益(非連結)は4.5億円となり、通期計画の4.5億円に対する進捗率は99.8％となった。 株探ニュース