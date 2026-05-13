アサックス [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期非連結比17.6％増の60.8億円になり、27年3月期も前期比4.3％増の63.4億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を20円→22円(前の期は20円)に増額し、今期も22円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年