サニーサイドアップグループ [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:45)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比80.6％増の24.4億円に拡大し、通期計画の22.5億円に対する進捗率が108.6％とすでに上回り、さらに5年平均の90.3％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常損益は1.9億円の赤字(前