日産自動車 [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:55)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は5330億円の赤字(前の期は6708億円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年3月期は200億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は2828億円の赤字(前年同期は6760億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業利益率は前年同期の0.2％→2.0％に改善した。 株探ニュース