カナミックネットワーク [東証Ｐ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の10億円に拡大したが、通期計画の20.5億円に対する進捗率は49.2％となり、5年平均の48.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比22.8％増の10.4億円に伸びる