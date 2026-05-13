小池酸素工業 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.4％減の53.5億円になり、27年3月期も前期比1.1％減の53億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を48円→50円(前の期は1→5の株式分割前で260円)に増額し、今期も50円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比76.3％増の23.1億円に拡大し、売上営業利益率は