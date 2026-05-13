ツバキ・ナカシマ [東証Ｐ] が5月13日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は3億円の黒字(前年同期は5.5億円の赤字)に浮上し、通期計画の5億円に対する進捗率は61.6％となった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.0％→6.3％に大幅改善した。 株探ニュース