クエスト [東証Ｓ] が5月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.6％増の11.5億円になり、27年3月期も前期比11.5％増の12.8億円に伸びを見込み、9期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、9期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を55円→58円(前の期は58円)に増額し、今期も前期比3円増の61円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結