4月30日から開催されたドコモビジネスレディスで通算4勝目をあげた菅沼菜々は今季、安定した成績を残しそうである。目に留まるのがショットのスタッツ。昨季のドライビングディスタンスは34位だったが、今季現時点（5月11日時点）は14位。76位だったトータルドライビングは22位。そして、57位だったパーオン率は1位。2勝した2023年シーズンでもパーオン率は30位で、ショット精度が大きく向上したと言える