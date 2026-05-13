中国スポーツメディアの直播吧によると、サッカーの男子中国代表が新大会「FIFA ASEANカップ」参加に同意したと東南アジアメディアのseasia newsが報じた。ロイター通信によると、国際サッカー連盟（FIFA）は2025年10月、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域全体のサッカーの発展を促進するための新大会「ASEANカップ」を設立すると発表していた。26年大会は9月21日から10月6日にかけてディビジョン1とディビジョン2に分かれて