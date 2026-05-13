サカナクション・山口一郎が、“推し”と公言している俳優・加藤小夏のインスタグラムに登場し、バズ中の「夜の踊り子」ミームを再現。今度は山口が“船の漕ぎ手役”を務め、反響を呼んでいる。【動画】シュール…！サカナクション・山口一郎、“推し”加藤小夏と「夜の踊り子」ミーム再現サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と組