兵庫県西宮市の商業施設「フレンテ西宮」の店舗内で13日午後、レインコート1点を万引きしたとして、同市在住の医師の女（57）が現行犯逮捕されました。 5月13日に窃盗の疑いで現行犯逮捕（常人逮捕）されたのは、西宮市の医師の女（57）です。 警察によると女は、西宮市の商業施設「フレンテ西宮」内にある「コープ西宮」で、レインコート1点（販売価格2178円）を万引きした疑いが持たれています。 女がレイ