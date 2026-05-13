DMM TVの公式SNSが、13日に更新。井ノ原快彦、オードリーの若林正恭によるツーショットで『アップデートストライキ』と書かれたパネルを持つ写真がアップされた。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭Xでは「この2人がまさかのタッグ！？ここに、新たな名コンビ誕生。5/15(金) 17時解禁！続報をお楽しみに」と告知されている。3月28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』内で、若林が